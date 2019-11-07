Во Львове произошла стычка между фанатами «Александрии» и «Сент-Этьена»

Во Львове произошла массовая драка между украинскими и французскими футбольными фанатами, сообщает zaxid.net.

По информации полиции, в драке приняли участие более 100 человек. В результате столкновений пострадали двое патрульных.

Украинские болельщики сообщили, что конфликт начался еще во Франции из-за провокации фанатов «Сент-Этьена» в первой очной встрече.

Матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы между «Александрией» и «Сент-Этьеном» пройдет 7 ноября во Львове и начнется в 23:00 мск. Оба клуба имеют по 2 очка и занимают 3-4 места.

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей — здесь