Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в преддверии матча группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем» отметил, что армейцы настроены бороться дальше.

— Это очень тяжело, но нам нужно выиграть три следующие игры в Лиге Европы, — цитируют «Известия» Влашича. — Только тогда у нас будут шансы на проход дальше. Считаю, что мы заслуживали большего в прошедших матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Надо продолжать бороться.

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