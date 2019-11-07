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Влашич — о выступлении ЦСКА: «Мы заслуживали большего в прошедших матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем»

12:45
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в преддверии матча группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем» отметил, что армейцы настроены бороться дальше.

— Это очень тяжело, но нам нужно выиграть три следующие игры в Лиге Европы, — цитируют «Известия» Влашича. — Только тогда у нас будут шансы на проход дальше. Считаю, что мы заслуживали большего в прошедших матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Надо продолжать бороться.

Ференцварош — ЦСКА

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей — здесь

Дополнительная информация

https://iz.ru/940265/sevastian-terletckii/delo-trabzon-kak-rossiiskim-klubam-ne-ostatsia-bez-evrovesny

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