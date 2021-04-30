Владелец «Ромы» после разгрома от «МЮ» в ближайшее время может уволить Фонсеку

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин в ярости после поражения команды в полуфинале Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед» (2:6), сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, американский бизнесмен настолько разъярен, что может решить уволить португальского тренера не дожидаясь конца сезона. Основной кандидат на замену Фонсеки — бывший главный тренер «Наполи», «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри.

«Рома» после 33 матчей занимает седьмое место в серии А, имея в активе 55 очков.