Владелец «Ромы» после разгрома от «МЮ» в ближайшее время может уволить Фонсеку
12:48
Владелец «Ромы» Дэн Фридкин в ярости после поражения команды в полуфинале Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед» (2:6), сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, американский бизнесмен настолько разъярен, что может решить уволить португальского тренера не дожидаясь конца сезона. Основной кандидат на замену Фонсеки — бывший главный тренер «Наполи», «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри.
«Рома» после 33 матчей занимает седьмое место в серии А, имея в активе 55 очков.
Читайте также
«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю