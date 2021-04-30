Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после победы над «Ромой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (6:2) отметил, что команда еще не вышла в финал. Ответная игра пройдет в Италии.

«Знаем, что провели не лучший первый тайм, но мы компенсировали это во втором. Мы стали играть острее, стали больше бегать, охотиться за мячом, и наша игра в пас была исключительной, как и реализация моментов. Ситуация благоприятна для нас, но в финал мы еще не вышли. Впереди ответный матч, где мы должны завершить дело. Сейчас все наши мысли только об этом», — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера.