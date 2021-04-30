«Манчестер Юнайтед» еще не вышел в финал». Сульшер — о разгроме «Ромы»
07:46
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после победы над «Ромой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (6:2) отметил, что команда еще не вышла в финал. Ответная игра пройдет в Италии.
«Знаем, что провели не лучший первый тайм, но мы компенсировали это во втором. Мы стали играть острее, стали больше бегать, охотиться за мячом, и наша игра в пас была исключительной, как и реализация моментов. Ситуация благоприятна для нас, но в финал мы еще не вышли. Впереди ответный матч, где мы должны завершить дело. Сейчас все наши мысли только об этом», — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029905--man-united-vs-roma/
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