На 71-й минуте матча 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал» (2:1) ошибся португальский арбитр Артур Диаш, назначивший пенальти в пользу гостей.

Судья после небольшой паузы указал на 11-метровую отметку, решив, что Букайо Сака упал после фола Ману Тригероса.

Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»

Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»

В действия рефери не вмешались его видеоассистенты Жоау Пинейру и Луиш Годинью. В итоге лондонцы забили очень важный гол в гостях.

Видеоповторы свидетельствуют, что прав главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери: «В наши ворота назначили пенальти, который на самом деле не пенальти». Нога Тригероса стояла на газоне, и Сака сам зацепился за нее, отставив чуть в сторону свою ногу.

Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»

Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»

Ответный матч «Арсенал» — «Вильярреал» состоится 6 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).

(Александр Бобров)