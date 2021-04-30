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«Вильярреал» — «Арсенал»: Сака обманул арбитра и ВАР. Пенальти назначен ошибочно

14:54
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ» Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ» Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ» Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ» Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ» Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»
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На 71-й минуте матча 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал» (2:1) ошибся португальский арбитр Артур Диаш, назначивший пенальти в пользу гостей.

Судья после небольшой паузы указал на 11-метровую отметку, решив, что Букайо Сака упал после фола Ману Тригероса.

Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»

В действия рефери не вмешались его видеоассистенты Жоау Пинейру и Луиш Годинью. В итоге лондонцы забили очень важный гол в гостях.

Видеоповторы свидетельствуют, что прав главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери: «В наши ворота назначили пенальти, который на самом деле не пенальти». Нога Тригероса стояла на газоне, и Сака сам зацепился за нее, отставив чуть в сторону свою ногу.

Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»

Ответный матч «Арсенал» — «Вильярреал» состоится 6 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).

(Александр Бобров)

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