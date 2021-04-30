«Вильярреал» — «Арсенал»: Сака обманул арбитра и ВАР. Пенальти назначен ошибочно
14:54
На 71-й минуте матча 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Арсенал» (2:1) ошибся португальский арбитр Артур Диаш, назначивший пенальти в пользу гостей.
Судья после небольшой паузы указал на 11-метровую отметку, решив, что Букайо Сака упал после фола Ману Тригероса.
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»
В действия рефери не вмешались его видеоассистенты Жоау Пинейру и Луиш Годинью. В итоге лондонцы забили очень важный гол в гостях.
Видеоповторы свидетельствуют, что прав главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери: «В наши ворота назначили пенальти, который на самом деле не пенальти». Нога Тригероса стояла на газоне, и Сака сам зацепился за нее, отставив чуть в сторону свою ногу.
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч! Футбол 1». Фото «Матч ТВ»
Ответный матч «Арсенал» — «Вильярреал» состоится 6 мая. Начало встречи — в 22.00 (мск).
(Александр Бобров)
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