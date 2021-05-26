Касорла считает «Вильярреал» особенным клубом

Бывший полузащитник «Вильяреала» Санти Касорла перед финалом Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» отметил, что у клуба особенный президент.

«Они дали этому мальчику возможность воплотить свою мечту — я всегда буду благодарен за это клубу и президенту Роигу. Президент «Вильярреала» — лучший и всех, с кем мне доводилось встречаться в мире футбола. Я встречал многих президентов, но в «Вильярреале» он особенный. «Вильярреал» вообще другой клуб, не похожий на остальные, это маленькая семья», — цитирует пресс-служба УЕФА Касорлу.

Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало в 22.00 по московскому времени.