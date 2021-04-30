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Фернандеш признан лучшим игроком полуфинала Лиги Европы

16:45
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом недели Лиги Европы.

В первом матче полуфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ромой» (6:2). Португалец забил два гола и отдал две результативные передачи.

Также за звание лучшего игрока боролись Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед»), Николя Пепе («Арсенал») и Рауль Альбиоль («Вильярреал»).

Ответные встречи полуфинала Лиги Европы пройдут 6 мая.

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