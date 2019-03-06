Вильмар Барриос: "Снег – новый опыт для меня. Интересный и положительный"

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" отметил, что считает соперника сильным, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Что вы знаете о "Вильярреале"?

– Как и все испанские команды, "Вильярреал" любит и умеет играть в хороший футбол, там играет один из моих партеров по сборной Колумбии. Соперники хороши в верховой игре. Нам нужно создать комфортное преимущество и приехать в гости к сопернику с хорошим результатом за спиной.

– Как проходит ваша адаптация в Санкт-Петербурге?

– Каждый день я все больше привыкаю к русскому футболу и к команде. Мне нужно соответствовать требованиям команды, и с каждым днем действовать лучше. Пока все хорошо.

– Вы первый раз увидели снег в этом году?

– Для меня это новый опыт. Интересный и положительный. Я наслаждаюсь всем, что происходит. И мне помогает то, что я здесь с семьей. Для всех нас это новые ощущения. Я стараюсь тепло одеваться. На тренировках тоже стараюсь утеплиться.