Виллиан назвал особенным гол в ворота киевского "Динамо"

Полузащитник "Челси" Виллиан после победы над киевским "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0) отметил, что гол является для него особвенный. На 65-й минуте встречи бразилец реализовал штрафной.

- Если честно, то да, я думал о штрафном ударе из предыдущего матча с "Динамо", - цитирует официальный сайт УЕФА Виллиана. - Позиция была очень похожая. Это был особенный гол, очень красивый. Но важнее то, что команда забила три мяча сегодня. Мы на полпути от выхода в следующий раунд.

Мы хорошо сыграли. Могли вести 3:0 уже после первого тайма - надо лучше реализовывать моменты в таких матчах. Нельзя упускать такие шансы, которые были у нас в первом тайме, но в целом мы хорошо сделали свою работу и теперь можем подумать о следующем матче.

Конечно, мы поедем в Киев с уверенность в себе. Знаем, что там нас ждет трудный матч. Надо подойти к игре с тем же настроем.