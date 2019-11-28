Виктор Гончаренко: «Сложно выйти из группы с двумя забитыми мячами»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после матча с «Лудогорцем» (1:1) прокомментировал итоги выступления в Лиге Европы.

— Сегодняшний матч — продолжение всех предыдущих встреч в группе. Футболисты отдавали много сил, проводили атаки, прессинговали. По предпосылкам возникло даже больше моментов, чем с «Ференцварошем», но на выходе снова ноль. Забивая лишь два гола в пяти матчах, сложно занять одно из первых двух мест. Хотя по количеству моментов и ударов, конечно, могли рассчитывать на выход из группы.

Сегодня пропустили гол — сразу шок. Минут на десять выключились из игры. Но, по крайней мере, проявили характер, чтобы отыграться. Возможность выпустить на замену Дзагоева и Ахметова, чтобы усилить игру, — это повод для оптимизма. Хотя грустно осознавать, что едем в Испанию на матч, который ничего не значит. (Константин Алексеев)