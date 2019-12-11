Виктор Гончаренко: «Не вижу усталости у игроков ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от заключительного матча группового турнира Лиги Европы против «Эспаньола». Игра не имеет для армейцев турнирного значения, поскольку они уже лишились шансов на выход в плей-офф.

— У нас футболисты выходят на поле для того, чтобы играть и даже играться, — цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. — Будь то август, сентябрь или декабрь. Они хотят видеть мяч, хотят тренироваться, побеждать. Не вижу фона усталости на данный момент, нет отпускного настроения. Все настроены очень хорошо и хотят играть. Наверняка завтра будут футболисты, которые расстроятся, что не попали в состав. Что касается экспериментов, мы сделаем какие-то изменения, но они не будут глобальными. Понятно, что мы хотим выиграть. Важны и рейтинговые очки, и просто победа. Мы помним, с каким хорошим настроением ушли в отпуск год назад, и хотим повторить это.

— Почему не прибыли на игру Такума Нисимура и Лукас Сантос?

— В Лиге Европы ограниченная заявка, поэтому не прилетели Нисимура, Сантос, Наир Тикнизян.

— Останется ли Сантос до конца сезона или зимой уйдет?

— Совсем скоро узнаете. Наверняка какие-то изменения в составе произойдут. Кто-то может уйти, кто-то прийти. Но пока наша цель — это завтрашняя игра, а не трансферные слухи.

— Сегодня на пресс-конференции «Эспаньола» говорилось, что игра с ЦСКА не имеет большого значения, потому что у них катастрофическое положение в чемпионате, и они настраиваются на следующий матч в лиге. Они прямо говорят, что будут играть резервным составом. Для вас это имеет значение?

— Мы уже много раз убеждались, что в испанских командах нет большой разницы между условными первым и вторым составами. В любом случае на Лигу Европы есть заявка на сезон, которой и ограничится тренер «Эспаньола». Это в любом случае будут квалифицированные футболисты. Мы знаем характеристики испанских футболистов, они технически и тактически очень хорошо обучены. Им может не хватать роста, но они умеют вести единоборства, очень быстро переходят из обороны в атаку и обратно. Мне нравится настрой нашей команды, и мы отталкиваемся от того, что нам хочется хорошо сыграть независимо от состава соперника.