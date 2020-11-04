Виктор Гончаренко: «Что я знаю про «Фейеноорд»? Можно сказать, что все»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед гостевым матчем Лиги Европы против «Фейеноорда» подчеркнул, что хорошо знает и состав, и схему голландской команды.

— Что я знаю про «Фейеноорд»? Можно сказать, что все, — заявил Гончаренко. — Потому что работа тренера — глубоко проанализировать. Мы много матчей смотрели и чемпионата, и Лиги Европы. Мы достаточно хорошо знаем и кадровую ситуацию, и схему. Как она менялась с «Вольфсбергом». Знаем, как они атакуют, как обороняются. Единственное, что может нас заинтересовать, это произношение фамилий. Как, наверное, голландцам трудно произносить русские фамилии, так и нам тяжело — голландские.

У нас достаточно много информации. Но хорошо ты команду знаешь того, когда ты с ней сыграешь. Могу фамилию Спаича произнести — это гораздо проще, ведь он у нас играл (в РПЛ, защитник принадлежит «Краснодару»). (Наталья Юрина)

Матч «Фейеноорд» — ЦСКА состоится в четверг, 5 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.