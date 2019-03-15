Виктор Цыганков: "После 0:5 вряд ли есть смысл давать какие-либо комментарии"

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков после разгромного поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Челси" (0:5) извинился перед болельщиками. По его словам, после таких проигрышей что-то говорить не имеет смысла.

- Сегодня была такая игра, и такой счет, что вряд ли есть смысл давать какие-либо комментарии, - цитирует официальный сайт УЕФА Цыганкова. - Хочется только извиниться перед нашими болельщиками, которые заполнили стадион и поддерживали команду. Спасибо им большое!