«Марсель» 18 апреля дома на стадионе «Велодром» примет «Бенфику» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Марсель» — «Бенфика» пройдет в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1». Самые интересные моменты этой игры и других поединков четвертьфинала Лиги Европы 18 апреля покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи «Марсель» — «Бенфика» и других матчей Лиги Европы.

11 апреля «Бенфика» в Лиссабоне победила «Марсель» со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Лига Европы УЕФА: таблицы, календарь, статистика в актуальном виде, новости и статьи, видео и фото.