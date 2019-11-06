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Вандерсон и Газинский не помогут «Краснодару» в матче с «Трабзонспором»

13:35
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Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев заявил, что полузащитники Вандерсон Масиэл и Юрий Газинский пропустят матч 4-го тура Лиги Европы против «Трабзонспора». Встреча пройдет в Краснодаре в четверг, 7 ноября, начало — в 20.55.

— Юрий Газинский вряд ли вернется на поле до окончания ближайшей паузы на матчи национальных сборных, — приводит РИА «Новости» слова Матвеева. — Также не сыграет с «Трабзонспором» Вандерсон Масиэл. Он восстанавливается после повреждения и пропустит матч с «Локомотивом» в 16-м туре чемпионата России.

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191106/1560630220.html

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