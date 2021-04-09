Игроки «Славии» не встали на одно колено перед матчем с «Арсеналом»
00:14
Перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Славией» прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Футболисты английской команды встали на одно колено, но игроки «Славии» не поддержали этот жест, оставшись стоять.
Матч закончился ничьей — 1:1. Ответная встреча состоится в Праге через неделю.
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