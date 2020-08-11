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Уле Гуннар Сульшер: «В этом сезоне «МЮ» дошел до трех полуфиналов, но сейчас мы хотим выйти в финал»

01:28
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги четвертьфинального матча Лиги Европы против «Копенгагена» (1:0).

— Это третий раз в этом сезоне, когда мы выиграли четвертьфинал, — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА. — Мы выходили в полуфинал во всех соревнованиях, в которых участвовали. Голкипер соперников был фантастическим, даже невероятным, но так же мы смогли дважды попасть в штангу. Мы знали, что их будет сложно сломать. Мы хотели сломать их, не совершать ошибок и пытаться создать моменты.

Соперник по полуфиналу? Мы знаем все об «Вулверхэмптоне», «Севилья» тоже впечатляет. В этом сезоне мы дошли до трех полуфиналов, но сейчас хотим выйти в финал.

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