Украинским болельщикам запретили вывешивать на матче в Риме баннер про Луганск
11:29
Болельщикам «Зари» запретили вывешивать на матче пятого тура группового этапа Лиги конференций с «Ромой» (0:4) баннер про Луганск, сообщает журналист Эндрю Тодос.
«Стюарды не разрешили баннер «Луганск — это Украина» в этот вечер, назвав его политическим», — написал Тодос в Twitter.
После поражения от «Ромы» «Заря» лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги конференций.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/ZoryaLondonsk/status/1463995391700045825
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