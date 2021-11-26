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Украинским болельщикам запретили вывешивать на матче в Риме баннер про Луганск

11:29
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Болельщикам «Зари» запретили вывешивать на матче пятого тура группового этапа Лиги конференций с «Ромой» (0:4) баннер про Луганск, сообщает журналист Эндрю Тодос.

«Стюарды не разрешили баннер «Луганск — это Украина» в этот вечер, назвав его политическим», — написал Тодос в Twitter.

После поражения от «Ромы» «Заря» лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги конференций.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ZoryaLondonsk/status/1463995391700045825

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Карен Саркисян все материалы автора

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