Каррера: «Думаю, «Спартак» сможет выйти из группы. Их игра в Лиге Европы убедительна»

Бывший главный тренер «Спартака» Макссимо Каррера оценил шансы московской команды на выход в плей-офф Лиги Европы.

«Думаю, «Спартак» сможет выйти из группы, — приводит слова Карреры Sport24. - Их игра в Лиге Европы убедительна. А успех во встрече с «Наполи» поможет исправить ситуацию в национальном первенстве».

После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы C. На первой позиции идет «Лестер», который набрал восемь очков. На третьей строчке с семью очками располагается «Наполи». Замыкает квартет «Легия», набравшая шесть очков.

В шестом туре группового этапа «Спартак» сыграет в гостях с «Легией», а «Лестер» — с «Наполи».