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Каррера: «Думаю, «Спартак» сможет выйти из группы. Их игра в Лиге Европы убедительна»

Каррера оценил шансы «Спартака» на выход в плей-офф Лиги Европы
11:55
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Бывший главный тренер «Спартака» Макссимо Каррера оценил шансы московской команды на выход в плей-офф Лиги Европы.

«Думаю, «Спартак» сможет выйти из группы, — приводит слова Карреры Sport24. - Их игра в Лиге Европы убедительна. А успех во встрече с «Наполи» поможет исправить ситуацию в национальном первенстве».

После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы C. На первой позиции идет «Лестер», который набрал восемь очков. На третьей строчке с семью очками располагается «Наполи». Замыкает квартет «Легия», набравшая шесть очков.

В шестом туре группового этапа «Спартак» сыграет в гостях с «Легией», а «Лестер» — с «Наполи».

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-11-26-karrera-dumayu-spartak-smozhet-vyyti-iz-gruppy-ikh-igra-v-lige-yevropy-ubeditelna

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Карен Саркисян все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»