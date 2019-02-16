УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Челси" и "Мальме"

По итогам первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Мальме" - "Челси" (1:2) УЕФА открыл дисциплинарное дело против обоих клубов. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что шведский клуб может быть наказан за то, что болельщики использовали пиротехнику и бросали на поле посторонние предметы. Кроме того, "Челси" ставится в вину то, что болельщики бросали посторонние предметы и выбегали на поле.

Дело будет рассмотрено комитетом по этике ФИФА 28 февраля.

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