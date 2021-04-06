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Карасев обслужит матч Лиги Европы «Аякс» — «Рома»

11:33
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Российский арбитр Сергей Карасев обслужит первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Аякс» — «Рома», информирует сайт УЕФА.

Ассистентами назначены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Кирилл Левников. ВАР — Виталий Мешков, его помощник — Сергей Иванов. Четвертый рефери — Алексей Кульбаков.

Игра пройдет в Амстердаме на арене «Акса» 8 апреля. Ответная встреча состоится 15 апреля на стадионе «Олимпико» в Риме.

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