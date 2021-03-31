«Славия» требует от «Рейнджерс» прекратить давление на УЕФА и полицию

На официальном сайте «Славии» 31 марта опубликовано новое заявление об инцидентах на матче 1/8 финала Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:0).

«Президент футбольного клуба «Славия» Ярослав Тврдик требует немедленного прекращения давления со стороны представителей клуба «Рейнджерс» и других публичных людей в Шотландии на УЕФА и полицию в отношении инцидентов во время матча», — говорится в заявлении клуба.

По словам Тврдика, игрок «Славии» Ондржей Кудела подвергся осуждению по обвинению в расизме, которое не подкреплено доказательствами. Ранее игрок «Рейнджерс» Глен Камара обвинил Куделу в том, что он оскорбил его по расовому признаку. Чешский клуб отрицает это.

Также после матча «Славия» сообщила, что Куделу побили после матча в подтрибунном помещении. В связи с этим клуб обратился в шотландскую полицию.