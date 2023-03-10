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Сегодня, 02:04

Дибала, Бруну Фернандеш, Бонифас и Тапсоба претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пауло Дибала.
Фото Global Look Press

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 9 марта, были сыграны первые матчи 1/8 финала.

В список претендентов вошли Пауло Дибала («Рома»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Виктор Бонифас («Юнион») и Эдмонд Тапсоба («Байер»).

«Рома» выиграла у «Реала Сосьедад» (2:0), «Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» (4:1), «Юнион» сыграл вничью с «Унионом» (3:3), «Байер» переиграл «Ференцварош» (2:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Бруну Фернандеш
Пауло Дибала
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ФК Байер
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