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Сегодня, 01:48

Скоулз: «Второй тайм матча «МЮ» — «Бетис» показался мне фантастическим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал победу над «Бетисом» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Сегодня «МЮ» показал отличный характер. Они очень хорошо начали игру, но незадолго до перерыва возникла небольшая заминка. Второй тайм показался мне фантастическим: Бруну Фернандеш диктовал игру в центре поля», — цитирует пресс-служба УЕФА Скоулза.

Ответная игра состоится 16 марта в Испании на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз
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