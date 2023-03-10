Скоулз: «Второй тайм матча «МЮ» — «Бетис» показался мне фантастическим»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал победу над «Бетисом» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Сегодня «МЮ» показал отличный характер. Они очень хорошо начали игру, но незадолго до перерыва возникла небольшая заминка. Второй тайм показался мне фантастическим: Бруну Фернандеш диктовал игру в центре поля», — цитирует пресс-служба УЕФА Скоулза.

Ответная игра состоится 16 марта в Испании на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.