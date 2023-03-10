Перес объяснил, почему «Бетис» проиграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Нападающий «Бетиса» Айосе Перес прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы хотели больше владеть мячом, нужно было больше его контролировать, потому что так можно оттягивать «Юнайтед» на их половину поля и поджимать. Второй мяч, который они забили, был по-настоящему хорош, но остальных голов можно было избежать», — цитирует пресс-служба УЕФА Переса.

Ответная игра состоится 16 марта в Испании на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.