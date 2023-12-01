Обамеянг, Грегорич, Гакпо и Эриксен претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 30 ноября, были сыграны матчи 5-го тура группового турнира.

В список претендентов вошли Михаэль Грегорич (3 гола и 1 голевая передача за «Фрайбург»), Коди Гакпо (2 гола за «Ливерпуль»), Кристиан Эриксен (2 гола за «Мольде») и Пьер-Эмерик Обамеянг (хет-трик за «Марсель»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.