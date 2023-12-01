Безумный матч «Марселя» и «Аякса», Лунев с «Карабахом» в шаге от плей-офф, ПАОК и Оздоев выиграли группу

Рассказываем о главных матчах 5-го тура групповых раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

Бенефис Обамеянга

Группа В

Победа «Брайтона» в Афинах стала исторической для английского клуба. Еще в сезоне-201/11 «чайки» выступали в третьем дивизионе, а теперь впервые сыграют в плей-офф европейского турнира. Кроме того, успех команды Роберто Де Дзерби означал, что «Марселю» для выхода из группы достаточно в вечернем матче просто не проиграть дома «Аяксу», который после смены тренера стал подавать признаки жизни на внутренней арене и после кошмарной серии поражений не уступает на протяжении четырех туров (+3=1).

И на «Велодроме» амстердамцы показали, что теперь они готовы держать удар. Получив гол с пенальти от не забивавшего с начала октября Обамеянга, а потом и с игры от Мбемба, «Аякс» дважды почти мгновенно отыгрался, и в обоих случая отличился Бробби, которому ассистировал Бергхайс. В первом случае результат принесла короткая «стеночка». Во втором Бробби классно развернул защитника в центре штрафной.

Только вдохновение в этот вечер посетило еще и Обамеянга, который в самом начале второго тайма в третий раз вывел марсельцев вперед ударом через себя. Габонский форвард идет на рекорд Лиги Европы, доведя число голов во втором по статусу еврокубке до 29. К финальному свистку Обамеянг оторвался от Адурица и вышел на чистое второе место в топе снайперов. До Радамеля Фалькао — всего один точный удар.

Однако даже удаление Бергхайса на 63-й минуте не деморализовало «Аякс». Он отыгрался в третий раз, когда Хлюнссон навесил на мастера результативных выходов на замену Акпома. Развязки пришлось ждать до добавленного арбитром времени. Обамеянг с пенальти оформил свой первый хет-трик с февраля 2022 года. «Марсель» останется на первом месте, если в последнем туре не проиграет в Брайтоне, а для «Аякса» евросезон продолжится в Лиге конференций в случае домашней победы над АЕК.

Группа B

И В Н П М О 1. Марсель 5 3 2 0 14-9 11 2. Брайтон 5 3 1 1 9-5 10 3. АЕК 5 1 1 3 5-9 4 4. Аякс 5 0 2 3 7-12 3

14 декабря. Аякс — АЕК, Брайтон — Марсель.

Миранчук помог «Аталанте» стать первой

Группа D

Просидевший в запасе последний матч итальянского чемпионата Алексей Миранчук в этот раз получил от Джан Пьеро Гасперини возможность выйти на замену. Российский полузащитник на 69-й минуте сменил Копмайнерса при счете 1:1. К этому моменту на попадание Скамакки в ближний угол, когда голкипер Адан не выручил «Спортинг», лиссабонцы ответили голом Эдвардса. Тот легко разобрался с защитником после «стеночки» с Дьекерешем. На финальном отрезке бергамаскам было важнее не рисковать, а сохранить результат. Эта задача выполнена с участием Миранчука, и обеспечившая себе первое место «Аталанта» начнет евровесну с 1/8 финала.

Группа D

И В Н П М О 1. Аталанта 5 3 2 0 8-4 11 2. Спортинг Л 5 2 2 1 7-6 8 3. Штурм 5 1 1 3 4-6 4 4. Ракув 5 1 1 3 3-6 4

14 декабря. Спортинг Л — Штурм, Ракув — Аталанта.

Группа Н

Восстановившийся после травмы Андрей Лунев вернулся ворота «Карабаха» на ключевой матч азербайджанского чемпиона против прямого конкурента. Пока команда Гурбана Гурбанова ничего не смогла сделать против великолепного «Байера», «Мольде» догнал «Карабах благодаря двум победам над «Хеккеном». Однако за Полярным кругом все почти вернулось на круги своя, а Жуниньо быстро обеспечил гостям преимущество, срезав угол после прорыва по левому флангу.

Но какая в итоге случилась драма! Азербайджанцы пропустили дважды в течение пяти минут, и расклад в группе перевернулся с ног на голову. Однако гол Мустафазаде в компенсированное время снова все изменил. Теперь для выхода в плей-офф «Карабаху» нужно обыграть дома несчастный «Хеккен». Но может хватить и другого результата, ведь норвежцам ехать в Леверкузен, где команда Хаби Алонсо явно планирует установить еще один клубный рекорд в виде шести подряд еврокубковых побед.

Группа H

И В Н П М О 1. Байер 5 5 0 0 14-2 15 2. Карабах 5 2 1 2 5-8 7 3. Мольде 5 2 1 2 11-7 7 4. Хеккен 5 0 0 5 2-15 0

14 декабря. Байер — Мольде,

«Ливерпуль» эффектно выиграл группу

Группа Е

«Ливерпуль» из-за поражения в Тулузе не смог решить все турнирные вопросы заранее, поэтому ЛАСК приехал в гости к максимально мотивированному сопернику. Настолько, что красные к 15-й минуте забили дважды. Диас в очередной раз отправил мяч в сетку головой, а Гакпо был выведен Салахом на пустые ворота. Сам же египтянин отличился уже после перерыва, реализовав пенальти. И уже на последних минутах контрольный выстрел исполнил тот же Гакпо. Так эффектно команда Юргена Клоппа в четвертый раз в истории выиграла десять первых домашних матчей, чего не случалось с незапамятных времен. Первый подобный случай фиксировался 130 лет назад, когда случилась рекордная серия из 16 выигрышей. Предыдущий — в 1985-м. Главный же итог вечера — гарантированное первое место после ничьей «Тулузы» с «Юнионом».

Группа E

И В Н П М О 1. Ливерпуль 5 4 0 1 16-5 12 2. Тулуза 5 2 2 1 6-8 8 3. Юнион 5 1 2 2 3-7 5 4. ЛАСК 5 1 0 4 5-10 3

14 декабря. Юнион — Ливерпуль, ЛАСК — Тулуза.

«Шериф» не смог

Отчаянно цеплявшийся за последний шанс на третье место «Шериф» к середине первого тайма пропустил от «Славии», которая в Праге отправила в ворота тираспольцев шесть безответных мячей. Между тем команде Романа Пилипчука в этом туре нужно было показывать результат как минимум лучше, чем у «Серветта». Дело в том, что при равном количестве очков у швейцарцев будет преимущество по личным встречам.

Данная задача выполнялась к перерыву благодаря сравнявшему счет защитнику «Шерифа» Товару. Однако в начале второго тайма то же самое сделал и принимавший «Рому» «Серветт», ответив своим ударом на очередной гол Лукаку. Впрочем, события в Женеве словно дополнительно мотивировало тираспольцев, которые в классной быстрой атаке вывели на удар Мбекели. Только иллюзия продержалась недолго. Гол со штрафного, пенальти в компенсированное время, и последний тур превращается для приднестровцев в формальность.

Группа G

И В Н П М О 1. Славия Пр 5 4 0 1 13-4 12 2. Рома 5 3 1 1 9-4 10 3. Серветт 5 1 2 2 4-9 5 4. Шериф 5 0 1 4 5-14 1

14 декабря. Рома — Шериф, Славия Пр — Серветт.

«Астане» нужно чудо

Группа С

Чтобы сохранить надежды на весну в еврокубках, «Астане» требовалось справиться с загребским комплексом. А он, безусловно, присутствовал, так как казахстанцы проиграли «Динамо» все пять предыдущих матчей. Особенно ярко это проявилось в текущем сезоне, когда команды начали свое соперничество в отборочных раундах Лиги чемпионов. Три проигрыша с суммарным счетом 1:11 — это, конечно, настоящий кошмар.

И он продолжился в четверг, хотя первый тайм с точки зрения активности в атаке стал, пожалуй, самым ярким отрезком «Астаны» в групповом раунде. Был и верный момент в виде заработанного Астановым пенальти, который неудачно исполнил проигравший дуэль вратарю Дарбо. Хорваты же продемонстрировали здоровый цинизм, перетерпев в первом тайме и переключив скорости во втором.

А двигателем стал появившийся на поле после перерыва форвард Сучич. После первого же удара в его исполнении гости повели благодаря отличившемуся на подборе Видовичу.

Шансы же хозяев на финальный штурм убило удаление Йованчича на 74-й минуте. Канеко быстро удвоил счет, и «Динамо» поднялось с четвертого места на второе. Теперь «Астана» сможет продлить европейский сезон только в одном случае: если обыграет в Пльзени набравшую максимально возможные 15 очков «Викторию», а «Балкани» победит «Динамо».

Группа С

И В Н П М О 1. Виктория Пл 5 5 0 0 6-1 15 2. Динамо З 5 2 0 3 7-5 6 3. Астана 5 1 1 3 4-10 4 4. Балкани 5 1 1 3 3-4 4

14 декабря. Виктория Пл — Астана, Динамо З — Балкани.

Группа G

Если Никита Хайкин не сыграл в четверг из-за травмы и наблюдал со стороны, как его «Буде-Глимт» гарантировал себе европейскую весну, то Магомед Оздоев впервые в этом евросезоне начал игру в стартовом составе ПАОК. Причина на поверхности — греки проводили во Франкфурте ключевой матч в борьбе за первое место в группе.

Ничья «двуглавых орлов» вполне устраивала, но они не пытались довольствоваться малым. Сохранив на табло нули к перерыву, они начали второй тайм с того, что нерасторопностью хозяев воспользовался Кедзера. А после ответного гола «Айнтрахт» подвел вратарь, дав Живковичу шанс на добивание. Гол серба гарантировал ПАОК первое место и старт в плей-офф с 1/8 финала.

Группа G

И В Н П М О 1. ПАОК 5 4 1 0 12-8 15 2. Айнтрахт Ф 5 3 0 2 11-5 9 3. Абердин 5 0 3 2 8-10 3 4. ХИК 5 0 2 3 5-13 2

14 декабря. ПАОК — ХИК, Абердин — Айнтрахт Ф.

Статистика дня

2 раза подряд «Фрайбург» забил в еврокубковом матче пять мячей.

3 игру подряд полузащитник «Вест Хэма» Соучек забивает победные голы на последних минутах.

4 пенальти реализовал в этом евросезоне нападающий «Брайтона» Жоао Педро. Прежде представителям английских клубов подобное удавалось дважды — Джону Уорку («Ипсвич», 1980/81) и Бруну Фернандешу («МЮ», 2020/21).

0:5 — самое крупное домашнее поражение «Бешикташа» в еврокубках с 1987 года, когда «орлы» с тем же счетом проиграли киевскому «Динамо».

6 пенальти назначены в этом евросезоне в ворота АЕК — самой «наказываемой» команды во всех трех турнирах УЕФА.

9 побед подряд в домашних еврокубковых матчах одержал «Вильярреал».

22 еврокубковых победы с начала прошлого сезона одержал «Вест Хэм». Столько же только у «Реала».

343 матча провел за «Спортинг» защитник Коатес. Уругваец установил рекорд «львов» для легионеров.