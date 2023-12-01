Голы Обамеянга, Ридера, Юречки и Комесаны претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 30 ноября, были сыграны матчи 5-го тура группового турнира.
В голосовании участвуют голы, которые забили Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Фабиан Ридер («Ренн»), Вацлав Юречка («Славия») и Санти Комесана («Вильярреал»).
Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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