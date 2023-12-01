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Сегодня, 02:29

Голы Обамеянга, Ридера, Юречки и Комесаны претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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УЕФА назвал лучшие голы недели в Лиге Европы.

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 30 ноября, были сыграны матчи 5-го тура группового турнира.

В голосовании участвуют голы, которые забили Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Фабиан Ридер («Ренн»), Вацлав Юречка («Славия») и Санти Комесана («Вильярреал»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Марсель
ФК Ренн
ФК Славия (Прага)
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