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Сегодня, 01:36

Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки &amp;quot;Ливерпуля&amp;quot;.
Фото Reuters

В четверг, 30 ноября, состоялись матчи 5-го тура группового турнира Лиги Европы и стали известны 14 участников плей-офф.

«Аталанта», «Байер» и «Ливерпуль» гарантировали себе первые места в своих группах. «Брайтон», «Фрайбург», «Марсель», «Ренн», «Рома», «Славия» (Прага), «Вильярреал» и «Вест Хэм» попадут в топ-2 по итогам группового турнира.

Лиссабонский «Спортинг» занял 2-е место в своей группе. Также в плей-офф Лиги Европы попали «Фейеноорд» и «Янг Бойз», которые точно станут третьими в своих группах в Лиге чемпионов.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Ньоне. В жеребьевке примут участие 16 клубов: восемь команд, занявших первые места на групповом этапе, и восемь победителей стыковых матчей.

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Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
ФК Ливерпуль
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