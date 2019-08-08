"Тун" - "Спартак": Понсе открыл счет в матче

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе забил гол на 21-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Туном". Встреча проходит в Швейцарии.

Вратарь "Туна" Гийом Февр сделал неудачный пас и попал в ногу полузащитника красно-белых Резиуана Мирзова​, который располагался у левой бровки. Новичок "Спартака" ускорился, уткнулся в защитника, потерял мяч, но аргентинец Понсе в касание пробил в ближний угол ворот швейцарской команды.

"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)