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Триумф «Краснодара» не показали в России. Кто виноват? Live с Рабинером и Андреевым

15 августа 2019, 13:00

Сегодня с 15.00 до 16.00 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Игорем Рабинером и Ильей Андреевым.

Главные темы:

— Срыв трансляции «Порту» — «Краснодар». Кто виноват?

— Магомед-Шапи Сулейманов созрел для сборной России?

— Женщина судила матч за Суперкубок УЕФА. Это шок?

— «Спартак» — «Тун». Почему Кононов назвал матч определяющим.

— Московское дерби. Что будет, если Кононов проиграет.

— Станет ли Бакаев новым лидером «Спартака».

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