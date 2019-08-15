Триумф «Краснодара» не показали в России. Кто виноват? Live с Рабинером и Андреевым
15 августа 2019, 13:00
Сегодня с 15.00 до 16.00 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Игорем Рабинером и Ильей Андреевым.
Главные темы:
— Срыв трансляции «Порту» — «Краснодар». Кто виноват?
— Магомед-Шапи Сулейманов созрел для сборной России?
— Женщина судила матч за Суперкубок УЕФА. Это шок?
— «Спартак» — «Тун». Почему Кононов назвал матч определяющим.
— Московское дерби. Что будет, если Кононов проиграет.
— Станет ли Бакаев новым лидером «Спартака».