Александр-Арнольд: «Удивительно видеть Чемберса на поле, он действительно потрясающий игрок»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд прокомментировал дебют Люка Чемберса за команду в матче 3-го тура Лиги Европы с «Тулузой» (5:1).

«Я видел, что вчера исполнилось семь лет с момента моего дебюта. И я до сих пор точно знаю, каково это. Это волнение, ради которого ты так много работал. Люк приложил все усилия, он показал себя, он был великолепен. Удивительно видеть его на поле, он действительно потрясающий игрок, у него большой потенциал», — приводит слова Александра-Арнольда Goal.

19-летний Чемберс поступил в академию «Ливерпуля», когда ему было шесть лет. В матче с «Тулузой» он впервые вышел в стартовом составе основной команды и провел на поле 67 минут.

«Ливерпуль» (9 очков) лидирует в группе E. Далее идут «Тулуза» и «Юнион» (по 4 очка), а также ЛАСК (0 очков).