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27 октября, 04:18

Моуринью: «Когда Лукаку играет за тебя, у команды больше шансов на победу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Славией» (2:0) в 3-м туре Лиги Европы.

«Прессинг — способ избежать игры в стиле соперника, и мы хорошо справились с этим в первом тайме. Во второй половине энергия и интенсивность снизились. У нас есть игроки, которые играют без замен, поэтому интенсивность явно упала. «Славия» играла на нашей половине поля, но нам всегда удавалось контролировать ситуацию.

Эль-Шаарави играет везде. Он очень полезный игрок для нас, он важен в команде. «Славия», возможно, думала, что будет играть Белотти. Лукаку? Он забивает везде и в каждом турнире: когда он за вас, у команды больше шансов на победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

«Рома» лидирует группе G, набрав 9 очков. «Славия» идет на второй строчке — 6 очков.

 
Андрей Лунев в&nbsp;матче &laquo;Байер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Карабах&raquo;. «Байер» забил Луневу пять мячей, Оздоев заработал решающий пенальти, у «Астаны» первая победа
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
Жозе Моуринью
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