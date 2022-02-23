Тренер «Браги» верит, что его команда сможет пройти «Шериф»

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял поделился ожиданиями от матча с «Шерифом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Если при счете 0:0 было бы сложно, то при 0:2 задача еще сложнее, — цитирует специалиста «Молдавский футбол». Но мы верим, что сможем пройти дальше и сделаем все, от первой до последней минуты, чтобы победить

Раньше один гол стоил двух, а теперь нет. У нас отрицательная разница в два гола, и мы должны забить больше, мы должны двигаться вперед. Перед нами стоит очень сложная задача, которая пропорциональна нашему желанию выиграть матч и пройти дальше.

«Шериф» — команда, которая в семи матчах в этом сезоне в еврокубках уступила только миланскому «Интеру» и один раз мадридскому «Реалу», но в Мадриде одержала победу. «Шериф» очень силен на контратаках с двумя очень быстрыми, опасными и очень компетентными футболистами".

Матч «Брага» — «Шериф» состоится 24 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени. В первом матче «Шериф» победил 2:0.