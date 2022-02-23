Спаллетти: «Марадона болел бы за «Наполи» в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона, который, будучи игроком, защищал цвета и «Наполи», и «Барселоны», в очном противостоянии команд болел бы за итальянцев.

«Я много читал о Марадоне. Когда нужно было сделать выбор, он никогда не пытался усидеть на двух стульях и всегда выбирал одну из сторон. Думаю завтра, учитывая уровень каталонской команды, он был бы на нашей стороне.

Сейчас у «Наполи» нет игрока такого уровня, но вместе мы можем стать командой, достойной Марадоны», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Напомним, первая игра «Барселоны» и «Наполи» в 1/16 финала Лиги Европы завершилась вничью 1:1. В четверг, 24 февраля, команды выяснят отношения повторно уже в Неаполе.