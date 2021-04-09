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Тренер «Аякса» остался доволен игрой команды, несмотря на поражение от «Ромы» в Лиге Европы

08:46
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Ромы» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это неприятно. Мы контролировали ход матча, создали много моментов, даже не считая пенальти. Думаю, только у Антони было три возможности забить. Но потом все в одну минуту поменялось. Штрафной, с которого они сравняли, поменял игру. Если мы сыграем на таком же уровне, то у нас будет шанс победить через неделю. Однако мы уступаем 1:2, а потому будет тяжело», — приводит официальный сайт УЕФА слова тен Хага.

Ответный матч «Рома» — «Аякс» состоится 15 апреля, начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029899--ajax-vs-roma/

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