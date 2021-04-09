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Тадич заявил, что «Аякс» получил болезненный урок после поражения от «Ромы»

08:18
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Нападающий «Аякса» Душан Тадич прокомментировал поражение от «Ромы» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был болезненный урок. Мы должны были выигрывать с отрывом как минимум в два мяча. Я должен был забивать пенальти, но пробил по центру, и вратарь отбил мой удар. Такое случается», — приводит официальный сайт УЕФА слова Тадича.

Ответный матч «Рома» — «Аякс» состоится 15 апреля, начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029899--ajax-vs-roma/

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