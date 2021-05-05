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Тренер «Арсенала» рассказал о форме Обамеянга перед матчем с «Вильярреалом»

16:45
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

«Это правда, по разным причинам для некоторых игроков нынешний сезон может стать последним в клубе. Я вижу, как много для них значит Лига Европы и как они хотят ее выиграть.

Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл хорошо в воскресном победном матче с «Ньюкаслом». Он чувствовал себя намного лучше, чем в предыдущие дни. Для Обамеянга было очень важно забить гол, так что сейчас у него все нормально. Это всего десятый еврокубковый полуфинал «Арсенала», поэтому для нас это очень важный момент сезона", — цитирует Артету официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Вильярреал» состоится завтра, 6 мая. Начало — в 22.00 (мск). Первая встреча завершилась победой «Вильярреала» со счетом 2:1.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029908--arsenal-vs-villarreal/

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