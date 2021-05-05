Фонсека считает, что у «Ромы» остались шансы пройти «Манчестер Юнайтед»
17:06
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
«Нужно оставаться реалистами, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 5 мая. — Конечно же, выиграть со счетом 4:0 — это сложнейшая задача. Однако я видел в футболе очень многое. Нет ничего невозможного».
Матч «Рома» — «Манчестер Юнайтед» состоится 6 мая. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче «МЮ» победил 6:2.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029907--roma-vs-man-united/
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