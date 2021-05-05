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Тренер «Вильярреала» Эмери хвалебно отозвался об Обамеянге перед матчем с «Арсеналом»

16:00
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери похвалил нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против «канониров».

«Обамеянг — убийца на поле, и всегда им будет. Он вернулся, а это значит — пора включать тревогу. Его трудно остановить. Мы ожидаем увидеть лучшую версию Обамеянга. Это великолепный футболист», — приводит Goal слова Эмери.

Эмери возглавлял «Арсенал» с 2018 по 2019 год.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Вильярреал» состоится завтра, 6 мая. Начало — в 22.00 (мск). Первая встреча завершилась победой «Вильярреала» со счетом 2:1.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/aubameyang-is-a-killer-villarreal-expecting-the-best-version/1so5hrpkh8brp1a5iukj0fr847

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