Тренер «Вильярреала» Эмери хвалебно отозвался об Обамеянге перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери похвалил нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против «канониров».

«Обамеянг — убийца на поле, и всегда им будет. Он вернулся, а это значит — пора включать тревогу. Его трудно остановить. Мы ожидаем увидеть лучшую версию Обамеянга. Это великолепный футболист», — приводит Goal слова Эмери.

Эмери возглавлял «Арсенал» с 2018 по 2019 год.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Вильярреал» состоится завтра, 6 мая. Начало — в 22.00 (мск). Первая встреча завершилась победой «Вильярреала» со счетом 2:1.