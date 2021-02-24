«Тоттенхэм» разгромил «Вольфсбергер» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» выиграл у «Вольфсбергера» (4:0).

Голы забивали Деле Алли, Карлос Винисиус, который сделал дубль, и Гарет Бэйл. В первом матче лондонский клуб победил 4:1.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 26 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

«Тоттенхэм» (Англия) — «Вольфсбергер» (Австрия) — 4:0 (1:0)

Голы: Алли, 11 (1:0). Винисиус, 50 (2:0). Бэйл, 73 (3:0). Винисиус, 83 (4:0).

«Тоттенхэм»: Харт, Алдервейрелд, Доэрти (Лавинье, 74), Дэйвис, Сиссоко (Джон, 82), Уинкс, Дайер, Алли (Скарлетт, 81), Ламела (Бэйл, 69), Бергвайн (Лукас Моура, 69), Винисиус.

«Вольфсбергер»: Куттин, Баумгартнер (Перич, 65), Шерцер (Гиорбелидзе, 65), Новак (Павелич, 46), Лочошвили, Хенрикссон, Линдль, Верницниг, Штрацниг (Рнич, 79), Дьенг, Визингер (Йовелич, 46).

Предупреждения: Доэрти, 36. Баумгартнер, 61. Верницниг, 63. Дэйвис, 65. Алдервейрелд, 77.

Судья: Юг (Словения).

24 февраля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Первый матч — 4:1