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14 марта, 06:58

Томори поделился мнением о «Славии» перед матчем Лиги Европы

Виктория Кравченко
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Защитник «Милана» Фикайо Томори рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала со «Славией» в Лиге Европы.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, рад, что вернулся на поле. Мы каждый день работаем, чтобы хорошо играть и побеждать. Завтра будет то же самое. Мы знаем, что «Славия» — хорошая команда. Она играет интенсивно и энергично, и стадион будет шумно их поддерживать. Мы должны быть готовыми к этому», — цитирует игрока сайт УЕФА.

Первая игра команд завершилась со счетом 4:2 в пользу «Милана». Ответная встреча состоится через неделю, 14 марта, на стадионе в Праге.
ФК Милан
ФК Славия (Прага)
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