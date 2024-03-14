Собослаи: «В этом сезоне хочу завоевать все три, даже все четыре, трофея с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Спарты». Первая встреча завершилась победой английской команды со счетом 5:1.

«Мы уже выиграли один трофей [Кубок лиги], можем выиграть еще три [премьер-лига, Лига Европы и Кубок Англии]. Я хочу завоевать все три, даже все четыре. Нам надо двигаться от матча к матчу до конца сезона, потому что впереди еще очень долгий путь», — цитирует пресс-служба УЕФА Собослаи.

Матч «Ливерпуль» — «Спарта» пройдет на «Энфилде» в четверг, 14 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.