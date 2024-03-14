Гасперини заявил, что в ответном матче «Аталанты» со «Спортингом» важна поддержка болельщиков

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против «Спортинга».

«Спортинг» сильно проводит сезон. Они мечтают о золоте в чемпионате, у них хорошие игроки. Там знают, что такое командные ценности.

Этот матч станет решающим. Поддержка болельщиков может стать ключевым фактором, который определит исход противостояния в нашу пользу», — цитирует Гасперини сайт УЕФА.