Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против «Ромы».

«Матчи «Ромы» интересно смотреть. Она хочет не только побеждать, как любая другая команда, но и делать это определенным образом, играя в красивый футбол. Жду, что в четверг получится увлекательная игра. Но, конечно, с итальянскими командами ничего нельзя знать наперед. «Аталанта» тоже сыграла в более оборонительном ключе, когда победила нас. Мы должны быть готовы и к этому», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

Встреча пройдет 8 апреля в Амстердаме и начнется в 22:00 мск.