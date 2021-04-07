Сульшер рассказал о подготовке «МЮ» к матчу против «Гранады»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против «Гранады».

«Я смотрел матчи «Гранады» и много кого расспросил. Команда с богатым опытом и крепким характером. Это часто характеризует клубы, которые недавно добились повышения в классе. Они превосходно провели прошлый сезон, а в этом, кажется, провели чуть ли не больше всех матчей.

На каждый матч мы выбираем состав с тем, чтобы победить. Это только первая игра, дальше нас ждут важные матчи. Всегда приходится ломать голову: кто готов сыграть 90 минут? Кто может сыграть четыре или пять матчей подряд? кому нужно отдохнуть? Каждое утро мы проверяем, кто как себя чувствует», — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

Встреча пройдет в Испании 8 апреля и начнется в 22:00 мск.