Тренер «Гранады» оценил шансы своей команды победить «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала ЛЕ

Главный тренер «Гранады» Диего Мартинес поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Если мы будем слишком много думать обо всем, что делает «Юнайтед», мы даже не выйдем на поле. Мы встречаемся с гигантом. До сих пор это побуждало нас работать на полную, чтобы соревноваться. У нас в общем более 180 минут плюс дополнительное время — все может случиться. Тот факт, что мы в четвертьфинале, связан с тем, что эта команда уже сделала возможным нечто невероятное», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Матч «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 8 апреля, в Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.