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Сегодня, 03:49

Тедеско назвал ничью с «Аталантой» справедливым результатом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал ничьюй с «Аталантой» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«В конечном счете ничья — справедливый результат, обе команды хотели забить второй мяч. «Аталанта» играет интенсивнее всех в серии А, это очень физически сильная команда, которая сильна в индивидуальных единоборствах», — цитирует пресс-служба УЕФА Тедеско.

Ответный матч между «Лейпцигом» и «Аталантой» пройдет через неделю, 14 апреля, в Италии. Начало встречи в 19.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 19:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:1
Аталанта
Голы
Муриэль, 17 (0:1), Дзаппакоста, 58 (1:1)
Нереализованный пенальти
Андре Силва 58
РБ Лейпциг
Гулачи Орбан Клостерманн Гвардиол (Хальстенберг, 73) Хенрикс (Мукьеле, 87) Анхелиньо Нкунку (Новоа, 87) Ольмо (Собослои, 73) Лаймер Кампль Андре Силва (Форсберг, 62)
Аталанта
Муссо Паломино Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Пеццелла, 89) Копмайнерс Фройлер (Миранчук, 67) де Рон Пессина (Скальвини, 62) Пашалич (Бога, 62) Муриэль (Сапата, 62)
Предупреждения
Гвардиол 51’, Хальстенберг 85’  -  Паломино 3’
Судьи
Оливер (Англия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/0274-14da958f0793-e7785be62b7f-1000--%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-1-1-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%8F-%D0%B2-%D0%B
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