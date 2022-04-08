Тедеско назвал ничью с «Аталантой» справедливым результатом

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал ничьюй с «Аталантой» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«В конечном счете ничья — справедливый результат, обе команды хотели забить второй мяч. «Аталанта» играет интенсивнее всех в серии А, это очень физически сильная команда, которая сильна в индивидуальных единоборствах», — цитирует пресс-служба УЕФА Тедеско.

Ответный матч между «Лейпцигом» и «Аталантой» пройдет через неделю, 14 апреля, в Италии. Начало встречи в 19.45 по московскому времени.