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Сегодня, 04:07

Эмиль Форсберг: «Наш класс достаточно высок, чтобы добиться нужного результата»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Лейпцига» Эмиль Форсберг прокомментировал ничью с «Аталантой» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был сумасшедший матч. Обе команды могли победить сегодня, поэтому ничья 1:1 — справедливый результат. Мы хорошо начали и контролировали ход матча, но выпустили нити игры из своих рук. Теперь все решится в Бергамо. Чувствуем, что наш класс достаточно высок, чтобы добиться нужного результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Форсберга.

Ответный матч между «Лейпцигом» и «Аталантой» пройдет через неделю, 14 апреля, в Италии. Начало встречи в 19.45 по московскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 19:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:1
Аталанта
Голы
Муриэль, 17 (0:1), Дзаппакоста, 58 (1:1)
Нереализованный пенальти
Андре Силва 58
РБ Лейпциг
Гулачи Орбан Клостерманн Гвардиол (Хальстенберг, 73) Хенрикс (Мукьеле, 87) Анхелиньо Нкунку (Новоа, 87) Ольмо (Собослои, 73) Лаймер Кампль Андре Силва (Форсберг, 62)
Аталанта
Муссо Паломино Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Пеццелла, 89) Копмайнерс Фройлер (Миранчук, 67) де Рон Пессина (Скальвини, 62) Пашалич (Бога, 62) Муриэль (Сапата, 62)
Предупреждения
Гвардиол 51’, Хальстенберг 85’  -  Паломино 3’
Судьи
Оливер (Англия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/0274-14da958f0793-e7785be62b7f-1000--%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-1-1-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%8F-%D0%B2-%D0%B
Эмиль Форсберг
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