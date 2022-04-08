Эмиль Форсберг: «Наш класс достаточно высок, чтобы добиться нужного результата»

Нападающий «Лейпцига» Эмиль Форсберг прокомментировал ничью с «Аталантой» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был сумасшедший матч. Обе команды могли победить сегодня, поэтому ничья 1:1 — справедливый результат. Мы хорошо начали и контролировали ход матча, но выпустили нити игры из своих рук. Теперь все решится в Бергамо. Чувствуем, что наш класс достаточно высок, чтобы добиться нужного результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Форсберга.

Ответный матч между «Лейпцигом» и «Аталантой» пройдет через неделю, 14 апреля, в Италии. Начало встречи в 19.45 по московскому времени.