Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 03:38

Ферран Торрес считает, что ничья с «Айнтрахтом» станет ценным опытом для «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал ничью с «Айнтрахтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Необходимость отыгрываться, приведшая в итоге к ничейному результату, может оказаться для нас ценным опытом перед ответной встречей. Франкфуртцы стали жестким соперником — проблемы нам они создавали. Главное, что мы смогли проявить терпение, и наградой за это стал ответный гол. Для такого форварда, как я, всегда важно забивать, помогая этим команде.

В четвертьфинале еврокубка всегда ожидаешь, что соперник будет силен. Но мы — «Барса», мы обязаны бороться за каждый трофей, и выигрыш Лиги Европы — наша цель", — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.

Ответный матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» пройдет через неделю, 14 апреля, в Барселоне. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:1
Барселона
Голы
Кнауфф, 48 (1:0), Торрес, 66 (1:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич (Роде, 89) Соу Костич Камада (Туре, 80) Линдстрем (Хауге, 73) Борре (Ахе, 89) Кнауфф
Барселона
тер Штеген Пике (Лангле, 23) Араухо Жорди Альба Гарсия Бускетс Педри Гави (де Йонг, 62) Траоре (Дембеле, 62) Торрес Обамеянг
Предупреждения
Костич 45+2’, Тута 61’, Якич 82’  - 
Удаления
Тута 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Йованович (Сербия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033427--frankfurt-vs-barcelona/
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучший женский бой в истории? Австралийские красавицы поразили мир бокса
Петр Ян безоговорочный фаворит в бою со Стерлингом, но так считают не все. Прогнозы на бой лучшего россиянина в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эрик Гарсия — о ничьей с «Айнтрахтом»: «Этот результат ни в коем случае нельзя назвать плохим»

Тедеско назвал ничью с «Аталантой» справедливым результатом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости