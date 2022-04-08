Ферран Торрес считает, что ничья с «Айнтрахтом» станет ценным опытом для «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал ничью с «Айнтрахтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Необходимость отыгрываться, приведшая в итоге к ничейному результату, может оказаться для нас ценным опытом перед ответной встречей. Франкфуртцы стали жестким соперником — проблемы нам они создавали. Главное, что мы смогли проявить терпение, и наградой за это стал ответный гол. Для такого форварда, как я, всегда важно забивать, помогая этим команде.

В четвертьфинале еврокубка всегда ожидаешь, что соперник будет силен. Но мы — «Барса», мы обязаны бороться за каждый трофей, и выигрыш Лиги Европы — наша цель", — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.

Ответный матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» пройдет через неделю, 14 апреля, в Барселоне. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.